В садоводческих товариществах Саратовской области стартовал проект по раздельному сбору отходов

В Саратовской области дан старт новому экологическому проекту «Чистый дачный сезон», направленному на внедрение раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Проект запущен по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в рамках системной работы по формированию экологической культуры и развитию инфраструктуры обращения с отходами. На первом этапе пилотными площадками стали пять СНТ в Саратовском и Энгельсском районах, где установлены специализированные контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и макулатуры. Также для дачников организованы информационные стенды и проводятся консультации волонтёров-экологов.

Как отметили в министерстве, в летний сезон нагрузка на полигоны ТКО возрастает кратно, и значительная часть мусора — это упаковка, пластиковые бутылки и банки, которые можно и нужно отправлять на переработку. Проект «Чистый дачный сезон» призван не только снизить объём захораниваемых отходов, но и приучить жителей к экологичным привычкам за городом. По итогам пилотного этапа проект планируется масштабировать на все СНТ региона.

«Мы хотим, чтобы отдых на природе сочетался с заботой о ней. Раздельный сбор на дачах — это простой и эффективный способ внести личный вклад в сохранение окружающей среды. Уверен, что саратовцы поддержат эту инициативу», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Работа по развитию системы обращения с отходами и экологическому просвещению ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева