В Вольском районе «хранитель недр» из ружья стрелял в рыбака

В Вольском районе Саратовской области произошел вооруженный инцидент с участием рыбаков.

По информации регионального управления МВД, 60-летний местный житель произвел выстрел в 36-летнего мужчину из Хвалынского района, который находился на рыбалке с другом.

Согласно данным следствия, конфликт начался с требований пожилого мужчины, представившегося «хранителем природных недр», прекратить ловлю рыбы. После отказа рыбаков выполнить это требование, он достал незарегистрированное охотничье ружье и произвел выстрел, ранив одного из мужчин в живот. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Правоохранительными органами задержан подозреваемый, который пояснил, что действовал из-за убеждения, что рыбаки планировали установить по-браконьерски в реке сети. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.

Ольга Сергеева