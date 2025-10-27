При пожаре в девятиэтажке на Чернышевского в Саратове спасли 13 человек

На улице Чернышевского в Саратове произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Как сообщает ГУ МЧС по области, возгорание на балконе четвертого этажа было локализовано на площади 3 квадратных метра.

В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали 22 человека: девять были выведены с задымленных верхних этажей, еще 13 человек спущены с использованием специальных спасательных устройств. Пострадавших в результате происшествия нет.

Сигнал о возгорании поступил в 12:41. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева