В Вольском районе разыскивают водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

24 августа в селе Терса Вольского района произошло hit-and-run ДТП. Около 13:13 в районе переулка Советский неизвестный автомобиль совершил наезд на 27-летнюю женщину и скрылся с места происшествия.

Пострадавшая с травмами была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят оперативно-розыскные мероприятия, опрашивают свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения для установления личности водителя и марки автомобиля.

Напомним, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего — уголовная ответственность. Полиция просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию по телефону дежурной части ГИБДД.