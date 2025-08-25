Саратовская пенсионерка потеряла 50 тысяч рублей из-за интернет-мошенников

75-летняя жительница Саратова стала жертвой хищения денежных средств с использованием социальных сетей. 23 августа неизвестная женщина добавилась к пенсионерке в друзья и сообщила о якобы положенной ей выплате в 15 тысяч рублей.

Для получения денег мошенница убедила пенсионерку сообщить данные банковской карты и коды из СМС-сообщений. После получения информации с карты потерпевшей было списано 50 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).