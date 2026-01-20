В воскресенье саратовцы не смогут купить алкоголь в магазинах

В Саратовской области 25 января объявлен «сухим днем».

Власти региона традиционно вводят запрет на розничную продажу алкоголя 25 января, в День российского студенчества.

Во всех магазинах и супермаркетах приобрести спиртные напитки будет невозможно. Ограничение касается только розничной торговли — кафе, бары и рестораны продолжат продавать алкоголь своим гостям в обычном режиме.

Такая практика действует в области уже несколько лет. Помимо Дня студента, «сухими днями» также являются 1 июня (День защиты детей), последняя суббота июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний) и 11 сентября (День трезвости).

Ольга Сергеева