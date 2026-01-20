В Саратовской области задержали бывшего главу Вольского района

В Саратовской области задержали экс-руководителя Вольского района Андрей Татаринова.

Он подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, в 2021-2025 годах, занимая пост главы района, он проигнорировал технические заключения об аварийном состоянии жилых домов в Вольске и обращения жителей. Это не позволило включить эти дома в программу расселения.

Кроме того, в 2020 году, будучи главой города Шиханы, он дал согласие на незаконную добычу природных ресурсов без лицензии, что нанесло ущерб государственным интересам. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ольга Сергеева