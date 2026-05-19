В Воскресенском районе прошли учения по ликвидации очага бешенства

В Воскресенском районе на базе районной станции по борьбе с болезнями животных 15 мая прошли учения по ликвидации очага бешенства. Участие приняли специалисты государственной ветеринарной службы и представители районной администрации. Целью мероприятия стала отработка чётких действий в условиях реальной угрозы.

В практической части учений специалисты отработали полный алгоритм: от получения сообщения о подозрении на бешенство, выезда на место для осмотра и отбора проб, проведения дезинфекции и изоляции подозрительных животных до вакцинации и ликвидации факторов передачи вируса.

Подобные тренировки проводятся ежегодно для совершенствования слаженности всех служб и ведомств. Они помогают быстро и эффективно реагировать при выявлении опасных заболеваний, чтобы минимизировать риск распространения инфекции.