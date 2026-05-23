В выходные саратовцев ждет температура до +31 градусов и кратковременные дожди

Саратовскую область ждут выходные с 30-градусной жарой, грозами и пожарной опасностью.

В ближайшие дни погода в регионе будет неустойчивой, — сообщили в региональном Гидрометцентре.

В субботу 23 мая ещё сохраняется влияние антициклона — ожидается малооблачно и без осадков. А вот с воскресенья на регион начнёт воздействовать ложбина от циклона: пройдёт атмосферный фронт, и в правобережных районах возможны кратковременные дожди с грозами.

Температура по-прежнему выше климатической нормы на 4–8 градусов, но постепенно снижается. В субботу ночью — от +10 до +15, в низинах до +6, днём — от +25 до +30. В воскресенье ночью +10…+15, днём +26…+31, в Правобережье до +21. В понедельник ночью +11…+16, днём +24…+29.

В Саратове в субботу ночью +13…+15, днём до +28. В воскресенье 24 мая ночью до +15, днём +27…+29. В понедельник 25 мая ночью +14…+16, днём около +25.

Ветер в субботу юго-восточный и южный (2–7 м/с), в воскресенье сменится на западный с усилением до 9–14 м/с. Температура воды в Волгоградском водохранилище у Саратова — 14,8 градуса. По области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ольга Сергеева