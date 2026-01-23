В январе из Саратовской области приставы выдворили 29 нелегалов

Саратовские приставы выдворили 29 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

Как сообщает региональное управление ФССП, среди выдворенных — граждане Кубы и ряда государств Центральной Азии.

Мера принята в связи с нарушением миграционного законодательства РФ: иностранцы не покинули территорию страны в установленный 90-дневный срок после истечения законного периода пребывания.

Всем нарушителям, как и 582 иностранным гражданам, депортированным в прошлом году, будет закрыт въезд в Россию на ближайшие 5 лет.

Ольга Сергеева