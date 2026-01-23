Алексей Антонов: Разберём детально вывоз мусора и уборку снега

Вижу поступающие от жителей жалобы на нерегулярный, а порой вовсе отсутствующий вывоз мусора.

Сигнал тревожный, ответственность здесь лежит на исполнителях.

Города от снега в целом очистили, проезд к большинству контейнерных площадок есть. Но ситуация с ТКО не улучшается.

Региональный оператор «Ситиматик» не выстроил работу должным образом: и в Саратове, и в Энгельсе горожане сообщают, что техники не хватает, график нарушается. В ближайшие рабочие дни в Саратовской областной Думе проведем профильные совещания.

Будем детально разбираться и по вывозу мусора, и по уборке снега. Рассмотрим, как на деле применяются региональные законы, если необходимо – искать способы их совершенствования.

Задача и у депутатов, и у исполнительных органов и муниципальных служб одна – достойное качество жизни наших граждан, а для этого каждая сторона должна исполнять свои обязательства.