В Юбилейном саратовцы назвали новогоднюю елку символом стойкости и загадали желание

Жители Саратова восстановили новогоднюю ёлку в Юбилейном после метели.

Напомним, елка, установленная на прошлой неделе в парке «Изумрудный», пострадала во время сильного шторма в прошлую субботу — часть декоративных элементов была сорвана ветром.

Не дожидаясь помощи коммунальных служб, местные жители организовали флешмоб и предложили всем желающим принести собственные игрушки, чтобы украсить дерево заново. Одними из первых инициативу поддержала семья Балашовых.

«Мы загадали желания, веря, что они сбудутся в 2026 году. Пусть эта ёлка символизирует стойкость и вселяет надежду в тех, кто пережил трудные времена, но не утратил веру в лучшее», — поделились они в телеграм-канале «Типичный Юбилейный».

Ольга Сергеева