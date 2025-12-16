В Перелюбе две женщины получили тяжелые травмы в столкновении «Тигуана» и «Соляриса»

В посёлке Перелюб Саратовской области 12 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом информирует областная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 13:03 на улице Мостовой переулок, у дома № 23. Столкнулись автомобили «Volkswagen Tiguan» и «Hyundai Solaris». За рулём первого находился 49-летний мужчина, вторым управляла 43-летняя женщина.

В результате столкновения травмы получили водитель «Соляриса» и её 53-летняя пассажирка. Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ольга Сергеева