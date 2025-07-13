В заброшенной кирхе под Энгельсом выровняли пол перед открытием выставки

Активисты завершили выравнивание пола в заброшенной лютеранской кирхе (1906 г.) в селе Липовка.

На работы ушло 15 КамАЗов грунта, но требуется еще 7 машин.

Несмотря на поломку техники, волонтеры не теряют времени – планируют посеять газон внутри здания. Уже 26 июля здесь откроется арт-выставка современного искусства, а в августе пройдет фестиваль симфонической музыки в рамках проекта «Кирха «Шефер»: новые звуки старой истории».

Напомним, памятник архитектуры, использовавшийся в СССР как зерносклад и мастерская, обретает новую жизнь благодаря инициативной группе Татьяны Лукашевой и студентам РАНХиГС. Об этом активисты сообщили в соцсетях.