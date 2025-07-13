Юбилейный Парад детских колясок прошел в Балашове

Кризисный центр «С верой в жизнь!» в Балашове провёл 10-й Парад детских колясок, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

В этом году в мероприятии участвовали 15 семей, которые представили свои творческие работы в разных номинациях. Детский транспорт стилизовали под волшебные кареты и даже футбольные мячи.

Все участники получили призы, а также были вручены гран-при и приз зрительских симпатий. Завершилось событие шоу мыльных пузырей, — сообщили в министерстве внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.