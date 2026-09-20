В Заводском районе голосуют жители разного возраста и профессий

Активисты «Единой России» Заводского района Саратова приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Саратовской городской Думы.

«Голосование в Заводском районе проходит очень активно. На участки приходят люди разного возраста и профессий. Это представители старшего поколения, молодёжь, мамы с детьми, работники наших предприятий. Считаю, проголосовать должен обязательно каждый. Ведь от этого зависит, как будет жить и развиваться наш город и район», — отметила сторонник «Единой России» в Заводском районе Галина Павлова.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила федеральные списки кандидатов из десяти партий, которые принимают участие в выборах в Государственную Думу РФ: «Единая Россия», «Родина», «Коммунисты России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Партия прямой демократии», «Зеленые», Партия пенсионеров.