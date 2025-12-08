В Заводском районе Саратова бродячая собака напала на ребенка

В Саратове бездомная собака напала на школьницу.

В Заводском районе Саратова в микрорайоне Нижняя Стрелковка произошло нападение бездомного пса на 10-летнюю девочку. Инцидент случился возле дома № 16 по 11-му Динамовскому проезду. Сообщается, что собака укусила ребёнка за ногу.

Пострадавшая была доставлена в медучреждение для оказания медицинской помощи. Областная прокуратура проводит проверку, также рассматривается вопрос об обращении в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребёнка.

Напомним, проблема бродячих животных на улицах городов Саратовской области остаётся одной из наиболее острых и регулярно обсуждаемых в последние годы.

Ольга Сергеева