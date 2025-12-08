Власти Саратова определились с адресами елочных базаров

С 15 декабря в Саратове начнут работу точки продажи новогодних елок.

В Саратове официально откроются сезонные ёлочные базары. Они будут работать до 31 декабря, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в городе будет организовано 55 специально отведённых мест для продажи хвойных деревьев. Реализация ёлок, сосен и лапника развернётся на 39 площадках. Дополнительно купить живую ёлку можно будет на ярмарках выходного дня — на Театральной площади, на улице Пензенской, 29Б, а также на постоянно действующей ярмарке по улице Миллеровской, 62.

Мэр Михаил Исаев поручил районным администрациям обеспечить аккуратный внешний вид точек торговли и содержать прилегающую территорию в чистоте, исключив хаотичную продажу и скопление мусора.

Ольга Сергеева