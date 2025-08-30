В Заводском районе Саратова модернизируют сети водоканала

На проспекте Энтузиастов завершается замена трубопровода протяженностью 410 метров. Уже проложено 250 метров новых труб взамен изношенных коммуникаций, которые не обновлялись более 30 лет. Работы ведутся в зеленой зоне для минимизации последствий для жителей. После завершения ремонта начнется благоустройство территории.

В микрорайоне Юриш идет замена канализационного коллектора длиной 1,3 км. Системе 55 лет, и за последние 4 года здесь зафиксировано 54 повреждения. Подрядчики уже заменили более 800 метров труб (свыше 50% от плана). Проект находится на особом контроле министра строительства и ЖКХ Михаила Бутылкина.

Комиссия следит за соблюдением сроков и качеством работ. Все объекты должны быть завершены в текущем строительном сезоне. Модернизация позволит значительно улучшить надежность систем водоснабжения и водоотведения в районе.