В Заводском районе Саратова планируют построить современную школу на 600 мест

Администрация Заводского района сообщила о подготовке масштабного образовательного проекта — строительстве современной школы на 600 учеников.

Объект планируется возвести по адресу: г. Саратов, проезд 5-й Нагорный, 3.

В комитет по образованию городской администрации уже направлен инвестиционный паспорт проекта с предварительной расчетной стоимостью. Однако, как уточняется в официальном комментарии, на текущий момент отсутствуют необходимые документы для начала строительства.

«При выделении целевого финансирования работы на объекте начнутся в кратчайшие сроки», — отметили в администрации.

Этот проект призван улучшить инфраструктуру Заводского района и сократить дефицит учебных мест. О сроках реализации и источниках финансирования будет сообщено дополнительно после принятия соответствующих решений на муниципальном и региональном уровнях.