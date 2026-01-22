В Заводском районе Саратова собака покусала за руки 11-летнюю девочку

Инцидент с нападением собаки на ребёнка произошел 21 января в Саратове.

Источник в правоохранительных органах сообщил интернет-изданию «Новости Саратова», что жертвой нападения стала 11-летняя девочка. После инцидента её госпитализировали. Медики диагностировали у школьницы множественные укусы руки. В настоящее время пострадавшая получает необходимую медицинскую помощь.

На момент нападения на собаке был ошейник, однако её владелец отсутствовал. Обстоятельства, при которых животное оказалось на улице без присмотра, а также детали самого происшествия в настоящее время устанавливаются.

По факту случившегося полиция проводит проверку.