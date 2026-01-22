В Саратовской области в январе «доминирует» грипп А

За третью неделю 2026 года в Саратовской области было зарегистрировано 12,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ.

Данные предоставили в региональном Минздраве 22 января.

По совокупному населению эпидемический порог не превышен, показатель остаётся ниже на 4,87%. Однако ситуация по возрастным группам неоднородна. Среди детей от 0 до 14 лет уровень заболеваемости остаётся ниже эпидпорога. В то же время среди взрослого населения зафиксировано превышение на 36,13%.

Лабораторно подтверждено 3067 случаев гриппа. Из них 2781 случай — это грипп типа А (нетипированный), 223 случая — грипп А подтипа H3N2 (так называемый гонконгский грипп) и 63 случая — грипп типа В.

Ольга Сергеева