В Заволжье продолжается закачка воды в пруды и водохранилища

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел рабочую встречу с руководителем «Саратовмелиоводхоза» Дмитрием Полуляхом.

Основной темой стало обеспечение левобережных районов водой в весенне-летний период.

Закачка воды будет осуществляться в Новоузенском, Краснопартизанском, Энгельсском, Ершовском, Александрово-Гайском, Питерском и Балаковском районах. Всего планируется наполнить 64 пруда и 2 водохранилища. Общий объем подаваемой воды превысит 8 млн кубометров. В настоящее время работы уже ведутся в четырех муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Обеспечение жителей Заволжья водой остается одним из наших приоритетов. Работы по этому направлению идут в плановом режиме, но вопрос должен быть под пристальным вниманием всех ответственных служб. От этого зависит жизнедеятельность большого количества населенных пунктов», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин.

Отдельное внимание на встрече уделили развитию мелиоративного комплекса региона. В этом году общий объем государственной и региональной поддержки по данному направлению составляет 530,2 млн рублей. Эти средства позволяют реализовывать проекты по строительству и модернизации объектов мелиорации, а также повышать эффективность использования сельхозземель.

«Саратовская область относится к категории зоны рискованного земледелия, поэтому развитие мелиорации имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса региона. Государственная поддержка позволяет не только сохранять урожайность, но и вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли, обеспечивая устойчивое развитие территорий», — отметил Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева