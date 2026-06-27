Саратовцев предупредили о сильном ветре и грозах в воскресенье

Жителям Саратовской области обещают непогоду.

Согласно прогнозу специалистов саратовского гидрометцентра, в воскресенье, 28 июня, жителей региона ожидает неблагоприятная погода.

Утром и днём местами по области пройдут кратковременные дожди. В дневные часы осадки ожидаются повсеместно, а в Саратове будет гроза. Погодные явления будут сопровождаться усилением северо-западного ветра, порывы которого достигнут 15–16 м/с. В самом областном центре скорость ветра может усиливаться до 16 м/с.

Температурный фон останется комфортным: ночью столбики термометров покажут +8…+13 °C, а днём воздух прогреется до +18…+23 °C.

Кроме того, по данным синоптиков, 29 июня местами по Саратовской области сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс).

Ольга Сергеева