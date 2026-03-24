В зоне спецоперации снова погибли военные из Саратовской области

В Саратовской области простились с двумя бойцами, погибшими в зоне СВО.

23 марта районные администрации сообщили о смерти Тимура Кийсмы из Аркадакского района и Алексея Шевченко из Балаковского района.

Биографические данные Тимура Кийсмы в официальных сообщениях не раскрываются. Известно лишь, что прощание с бойцом уже состоялось — его похоронили на сельском кладбище в Семеновке.

Алексею Шевченко было 38 лет. Он погиб 9 марта 2026 года. Церемония прощания с военнослужащим назначена на 24 марта в храме Иоанна Богослова.

Списки погибших саратовцев обновляются ежедневно. В них упоминается каждый день по нескольку фамилий. Однако общее число павших на фронте властями не оглашается.

Ольга Сергеева