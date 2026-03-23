Владимир Путин намерен вывести российскую экономику на путь устойчивого роста

Президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости обеспечить переход отечественной экономики к стабильному долгосрочному развитию.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на возможные краткосрочные колебания, связанные с разницей в количестве рабочих дней в январе, приоритетом остается восстановление устойчивой динамики.

«Вновь хочу подчеркнуть то, о чём мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», — сказал Путин, открывая совещание.

Заявление прозвучало на фоне смягчения денежно-кредитной политики: 20 марта Банк России седьмой раз подряд снизил ключевую ставку — до 15% годовых. Регулятор отметил, что экономика постепенно выходит на сбалансированную траекторию, а ценовая динамика замедляется.

По оценкам ЦБ, в январе–феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 10,2% в пересчете на год (после 4,4% в четвертом квартале 2025-го). Базовая инфляция сложилась на уровне 7% после 5%. Годовая инфляция на 16 марта оценивалась в 5,9%.

Ольга Сергеева