В зоне спецоперации трагически погибли уроженцы Саратова Иким, Лунченков и Горохов

При выполнении задач в ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратова — Дмитрий Иким, Александр Лунченков и Артем Горохов.

Информацию подтвердили в администрации областного центра.

Губернатор Роман Бусаргин и глава города Михаил Исаев выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. По словам Бусаргина, своим мужеством и верностью долгу бойцы навсегда вписали свои имена в историю региона. Исаев отметил, что земляки проявили подлинную преданность Родине.

Напомним, СВО продолжается пятый год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева