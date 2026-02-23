Названы имена еще восьми геройски погибших в спецоперации жителей Саратовской области

Сегодня, 23 февраля, стало известно о гибели в зоне специальной военной операции ещё восьми жителей Саратовской области.

Ранее сообщалось о смерти саратовцев Дмитрия Икима, Александра Лунченкова и Артема Горохова.

В числе погибших также: Роман Смирнов (Вольский район), Еркен Газизов (Новоузенский район), Анатолий Хрусталев и Юрий Резаев (Энгельсский район), Артур Соколов (Базарно-Карабулакский район).

Губернатор и главы муниципалитетов выразили искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Ольга Сергеева