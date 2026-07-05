В зоне СВО геройски погиб механик-водитель Абишев Александр из Марксовского района

Администрация Марксовского муниципального района с глубоким прискорбием сообщает о невосполнимой утрате.

В ходе выполнения боевых задач доброволец, ефрейтор Александр Абишев, проявивший мужество и верность воинской присяге, получил смертельное ранение.

Решив встать на защиту Родины по контракту, Александр занял должность старшего водителя-механика, где до последнего часа оставался верен своему воинскому долгу.

Муниципалитет выражает искренние соболезнования родным погибшего. Церемония прощания с воином состоится завтра, 6 июля.

Ольга Сергеева