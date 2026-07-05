Вячеслав Володин пригласил на свою малую родину в Саратовскую область

Спикер Госдумы пригласил гостей в волжскую обитель, утопающую в цветах.

Вячеслав Володин 5 июля поделился снимками Иоанновского женского монастыря в поселке Алексеевка Хвалынского района и позвал всех желающих посетить его малую родину.

Обитель, расположенная на живописном волжском берегу, сейчас преображается в летнем цветущем убранстве благодаря стараниям насельниц. «Здесь гармонично сплелись уникальная история и красота природы», – написал политик в своих соцканалах.

Это место связано с семейной историей Володина: прадед Аристарх Сафронов был старостой местного храма, где служил Иоанн Кронштадтский. Разрушенный в 30-е годы прошлого века, храм возродился в начале 2000-х, а в 2008 году здесь открылась обитель.

«Лето – идеальное время, чтобы побывать в этом уголке моей родины. Приглашаю! Хорошего воскресенья!» – добавил парламентарий.

Ольга Сергеева