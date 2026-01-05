В зоне СВО геройски погибли ещё несколько жителей Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли несколько уроженцев Саратовской области.

О потерях сообщили районные администрации.

Не вернулся живым домой с фронта Иван Коноплёв из Ершовского района. 4 января в Балашовском районе прошло прощание с двумя военнослужащими — 19-летним Артёмом Дудиным (2006 г.р.) и Николаем Капцовым (1982 г.р.).

Также стало известно о гибели добровольца-контрактника, рядового Вячеслава Малова (1983 г.р.), уроженца посёлка Новые Бурасы.

В муниципалитетах выразили соболезнования родным и близким погибших.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян засекречено.

Ольга Сергеева