Депутаты предложили обязать учреждения установить противоскользящие покрытия

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Георгий Арапов и Олег Леонов предложили ввести на федеральном уровне обязательное оснащение входов социальных учреждений противоскользящими покрытиями зимой.

Соответствующее обращение направлено министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

В инициативе говорится, что для снижения травматизма необходимо законодательно закрепить требование к больницам, школам и МФЦ укладывать на крыльцах, ступенях и пандусах прорезиненные коврики или аналогичные покрытия, полностью закрывающие скользкую плитку.

Депутаты считают, что эта мера устранит опасные участки и обеспечит равный уровень безопасности для посетителей по всей стране. Они также предлагают разработать соответствующие методические рекомендации для регионов.

Ольга Сергеева