В зоне СВО геройски погибли пятеро мужчин из Саратовской области

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции оборвалась жизнь пятерых уроженцев Саратовской области.

Информацию о гибели военнослужащих распространили районные администрации.Среди погибших — Данила Латыфов (Ровенский район), а также жители областного центра: Виталий Милованов, Виталий Ляманов, Дмитрий Шушкин и Владимир Кочетков.

Официальные лица не стали раскрывать подробности биографий и обстоятельства службы бойцов, ограничившись лишь подтверждением факта утраты.

Ольга Сергеева