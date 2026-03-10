Власти Саратовской области срочно сформируют рабочую группу по закупкам лекарств

В Саратовской области создадут рабочую группу для контроля за лекарствами: запас на складах увеличат до полугода.

Губернатор Роман Бусаргин анонсировал создание специальной рабочей группы, которая займется совершенствованием системы лекарственного обеспечения в регионе. Как сообщили в правительстве, ключевая задача новой структуры — организовать централизованные закупки медикаментов в таких объемах, чтобы на аптечных складах всегда был как минимум полугодовой запас необходимых препаратов.

С начала 2026 года в области уже заключено более 350 госконтрактов на поставку лекарств. Чтобы не допустить перебоев, была полностью пересмотрена логистика: теперь отгрузка товара со складов в аптечные пункты происходит ежедневно. Это позволило только за февраль оперативно обеспечить лекарствами по почти 10 тысячам рецептов.

Финансирование отрасли в текущем году достигло рекордной суммы — 6,2 миллиарда рублей. По словам главы региона, этих средств достаточно для покрытия всех заявленных потребностей минздрава. Таким образом, удалось снять острую проблему нехватки финансирования, с которой пациенты сталкивались в прошлом году.

Власти подчеркивают, что выстроенная система и новые механизмы работы призваны гарантировать бесперебойную выдачу льготных лекарств всем нуждающимся жителям области.

Ольга Сергеева