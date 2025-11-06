В зоне СВО геройски погибли саратовские бойцы Искалиев, Михайленко и Кочетков

В результате участия в специальной военной операции погибли трое военнослужащих из Саратовской области.

Информация о потерях была подтверждена в течение дня местными районными администрациями.

Сообщается, что при выполнении боевых задач смертью храбрых пали двое выходцев из Советского района — Еркен Искалиев и Павел Михайленко.

Также на этой неделе церемония прощания с участником СВО Юрием Кочетковым состоялась в селе Бутырки.

СВО продолжается уже четвертый год. Общее число погибших на фронте не сообщается.

Ольга Сергеева