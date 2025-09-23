В зоне СВО геройски погибли жители Саратова и пяти МР

От

Стало известно о гибели в спецоперации восьми жителей Саратовской области.

Среди погибших — Алексей Сорокин и Александр Рыбаков (Базарно-Карабулакский район), саратовцы Валерий Полтавский и Роман Капацкий, Адам Панахов (Вольский район), Станислав Никифоров (Балашовский район), Антон Иванов (Калининский район) и Валерий Лыков (Краснокутский район).

Губернатор Роман Бусаргин и власти муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким.

Специальная военная операция длится 4-й год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева