В зоне СВО погиб контрактник Седов Игорь из города Балаково

В ходе спецоперации погиб уроженец города Балаково Саратовской области.

Житель Саратовской области Игорь Викторович Седов, отправившийся в зону СВО по контракту, погиб при исполнении воинского долга 24 января 2025 года. Об этом сообщила администрация Балаковского района.

Глава муниципалитета Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что Игорь Седов проявил мужество и героизм, защищая интересы страны.

Прощание с военнослужащим пройдет 15 августа с 10:00 до 11:00 в местном Свято-Троицком кафедральном соборе.