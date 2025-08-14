Маткапитал-2025: саратовцам сообщили о важных изменениях сроков программы

В Саратовской области сократили сроки оформления материнского капитала. Теперь решение о выплатах принимается в течение пяти рабочих дней вместо прежних десяти.

Размер государственной поддержки составляет 690 266 рублей при рождении первого ребенка и 912 162 рубля на второго ребенка. Сертификат на материнский капитал теперь оформляется в автоматическом режиме через портал Госуслуг без дополнительных заявлений.

Средства материнского капитала можно направить на несколько целей: покупку или строительство жилья, оплату образования детей, увеличение будущей пенсии матери либо приобретение специальных товаров для детей с инвалидностью.

Для малообеспеченных семей предусмотрены дополнительные меры поддержки. Если доход на одного члена семьи не превышает 29 792 рубля, можно получать ежемесячные выплаты в размере 14 449 рублей на каждого ребенка. При остатке средств материнского капитала менее 10 тысяч рублей семья имеет право на единовременную выплату.