В зоне военной спецоперации трагически погибли еще несколько жителей Саратовской области

От

26 февраля стало траурной датой для восьми семей из Саратовской области — администрации районов подтвердили гибель земляков в зоне специальной военной операции.

Список погибших включает имена бойцов из разных муниципалитетов: Алексей Погодин и Михаил Куликов (Вольский район), Евгений Титов (Турковский район), Виктор Тихончук (Ершовский район), Вячеслав Братыгин и Владимир Веселых (Энгельсский район), Алексей Лисенко (Балаковский район), Роман Манухин (Духовницкий район).

Губернатор Саратовской области совместно с главами муниципальных образований выразил глубокие соболезнования родственникам и близким павших военнослужащих, разделяя горечь невосполнимой утраты.

Ольга Сергеева