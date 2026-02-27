Саратовцев предупредили о привычных продуктах со скрытым содержанием спирта

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила о наличии спирта в привычных продуктах.

В интервью «Абзацу» она пояснила, что небольшой процент алкоголя может содержаться в перезревших фруктах и ягодах, а также в некоторых напитках.

По словам специалиста, в забродивших плодах концентрация этанола обычно держится на уровне одного процента, но иногда способна повышаться до трех. Спиртовой след обнаруживается и в популярных кисломолочных продуктах (кефир, кумыс, тан, айран), а также в квасе и комбуче.

Дианова подчеркнула, что некоторым категориям граждан стоит исключить такую продукцию из рациона. В группе риска беременные женщины, дети, люди с заболеваниями печени и пациенты с онкологическими диагнозами.

Ольга Сергеева