«Валдаи» встают на техобслуживание: рейсы из Саратова и Балакова отменены

В Саратовской области отменены несколько рейсов скоростных судов «Валдай». Причина — внеплановое техническое обслуживание. 2 августа не состоятся рейсы из Саратова в 7:30 и 12:00, а также из Балакова в 9:00. На следующий день, 3 августа, отменены рейсы с отправлением из Саратова в 12:00 и из Балакова в 9:00.

Все остальные рейсы будут выполняться согласно расписанию. Пассажирам, купившим билеты на отменённые рейсы, вернут деньги. Оформить возврат можно на сайте или в кассах, где были приобретены билеты. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

По всем вопросам пассажиры могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (845-2) 240-240.