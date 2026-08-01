В Саратовской области впервые удалось увидеть ушастую сову днём вблизи

В Саратовской области орнитологам впервые удалось не только услышать, но и увидеть ушастую сову. Наблюдение прошло в «Урочище «Лысая гора». Обычно голоса сов доносились издалека, но этим летом хищница встретилась учёным днём.

Первым сову в густых кустах заметил Георгий Ягодкин. Птица виртуозно маскировалась под лесной сучок — вытянула тело и прижала «ушки», чтобы слиться с веткой. Наблюдателям удалось бесшумно сделать серию снимков. Ушастая сова охотится в сумерках и часто селится в гнёздах врановых, даже в городских парках.

Орнитолог Алиса Стрельникова отметила, что в области обитает множество видов сов: ушастая, болотная, серая неясыть, сплюшка, домовый сыч, филин и редкие залётные гости. «Увидеть ушастую сову днём, да ещё и в двух метрах — это большая удача», — резюмировала учёная.