Вандалы испортили памятники и остановки в Энгельсе

Глава Энгельсского района Максим Леонов сообщил о серии актов вандализма на территории города. Неизвестные повредили памятник в Детском парке и мемориальную табличку на Аллее славы.

Также вандалы разбили остановочный павильон на проспекте Ф. Энгельса и оставили грубые надписи на информационных стендах. «Подобные действия не только портят облик города, но и сводят на нет труд коммунальных служб», — отметил Леонов в своем Telegram-канале.

Все поврежденные объекты будут отремонтированы в ближайшее время. Материалы о правонарушениях направлены в правоохранительные органы для установления и наказания виновных.