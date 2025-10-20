Вандалы украли сердце из лап дракона на новой набережной под Саратовом

Неизвестные вандалы вырвали и похитили сердце, которое держал в лапах дракон на набережной в Балакове.

Сообщение о повреждении нового арт-объекта появилось в балаковской группе «Типичный Балаково!».

Горожане возмущены произошедшим. В комментариях они осудили действия вандалов и предложили установить в зоне отдыха камеры видеонаблюдения.

Напомним, благоустройство набережной было реализовано при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и Балаковской АЭС. Общественное пространство включает амфитеатр, спортивные и детские площадки, а также смотровую площадку.

Ольга Сергеева