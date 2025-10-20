Под Саратовом у автотрассы гуляла любопытная верблюдица Дуся

В Татищевском муниципальном районе 19 октября местные жители наблюдали необычное для этой местности животное — верблюда, свободно гулявшего у автомобильной трассы.

Фотографии «корабля пустыни», невозмутимо осматривающего обочину между населенными пунктами Большая Каменка и Широкое, быстро распространились среди местных жителей.

По словам саратовцев, это не первый случай появления животного на данном участке — они регулярно видят его вот уже на протяжении пяти лет, когда проезжают мимо.

Как выяснилось, верблюдов содержат на местной ферме в селе Широкое. Одна из местных жительниц, знакомая с ситуацией, уточнила, что это молодая самка по кличке Дуся, отличающаяся особой любознательностью.

Ольга Сергеева