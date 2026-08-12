Вавиловский университет продолжает прием в аспирантуру

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В Вавиловском университете продолжается приемная кампания в аспирантуру.

Интерес к научной карьере в сфере АПК демонстрирует устойчивый рост: на сегодняшний день подано 257 заявлений, из них 163 — на бюджетные места. Высокий конкурс подтверждает статус университета как кузницы научных кадров для реального сектора экономики.

Прием ведется по 22 научным специальностям, охватывающим все приоритетные направления агропромышленного комплекса:

Биология, генетика и медицина: от молекулярной биологии и микробиологии до физиологии и паразитологии.

Биотехнологии: для АПК, пищевой промышленности и производства активных веществ.



Инженерия и ИТ: робототехника, автоматизация, электротехника и геоинформатика.



Агрономия: земледелие, селекция растений, защита и карантин, садоводство, агрохимия, мелиорация и лесное дело.



Ветеринария и зоотехния: патологии, инфекции, иммунология, разведение, селекция и кормление животных, а также безопасность продукции.



Техника для АПК: машины, оборудование и энергоснабжение.



Экономика и управление: региональная и отраслевая экономика.



Гуманитарные науки: отечественная история.



Особым интересом пользуется специальность «Роботы, мехатроника и робототехнические системы». Общий план приема на основные места составляет 82 человека.



Ключевой тренд нынешнего набора — растущий интерес со стороны бизнеса. На договора о целевом обучении подано 20 заявлений, что говорит о высокой потребности предприятий реального сектора, сельхозтоваропроизводителей и научных учреждений Саратовской области в квалифицированных исследователях.



«Мы наблюдаем серьезную заинтересованность индустрии в наших выпускниках. Целевой набор позволяет предприятиям «выращивать» специалистов под конкретные задачи. «Аспирантура сегодня — это не просто написание диссертации, это интеграция в реальное производство. Со своей стороны, мы создаем необходимые условия для эффективной научной деятельности: мощную лабораторную и производственную инфраструктуру, систему стипендиальной поддержки и возможности для получения грантов», — отметил проректор по научной и инновационной работе Константин Денисов.



География абитуриентов обширна: более 75% заявлений подано выпускниками Вавиловского университета, однако остальную часть составляют представители ведущих вузов России и зарубежных стран.



Молодым ученым предоставляется полный цикл сопровождения: от грантовой поддержки научных фондов до помощи в регистрации патентов и свидетельств на интеллектуальную собственность. Задача аспирантов — раскрыть свой потенциал и внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.



Подать документы можно очно в приемной комиссии по адресу: г. Саратов, проспект им. Петра Столыпина зд. 4, стр. 3, ауд. 219 (вход с ул. Б. Казачья).



Сроки приема документов:

на бюджетные места – по 14 августа 2026 года.

на места с оплатой стоимости обучения – по 20 августа 2026 года.



По всем вопросам можно обратиться:

г. Саратов, пр-кт им. Петра Столыпина зд.4, стр.3, ауд. 219.

Телефон: 8 (8452) 23-46-97

E — mail: aspirantura@vavilovsar.ru

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