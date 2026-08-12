Программа «Наши герои» продолжается

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В Саратовской области продолжается реализация региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои».

На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС и ВШГУ проходит четвертый очный модуль обучения, в рамках которого проводятся лекции, мастер-классы, тренинги, а также выездные мероприятия.

Одной из ключевых тем стало развитие цифровых и коммуникативных компетенций, необходимых современному управленцу. О влиянии IT-решений на госуправление рассказал заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Андрей Добудько. Участники обсудили, как цифровые платформы оптимизируют работу ведомств на федеральном и региональном уровнях;

Вопросы защиты данных детально разобрал Дмитрий Рыбчинский, директор ГКУ СО «Центр цифрового развития СО». Были рассмотрены актуальные риски и принципы обеспечения информационной безопасности при работе с ведомственной инфраструктурой и в частной жизни;

Лекциию «Этика государственной службы» провела Ольга Тарская, профессор ПИУ РАНХиГС. Участники разобрали ключевые этические принципы и антикоррупционные стандарты, определяющие поведение госслужащего в повседневной работе и при принятии управленческих решений;

Образовательный трек усилился встречами с экспертами Высшей школы государственного управления (ВШГУ): Владимир Абрамов раскрыл потенциал искусственного интеллекта в госуправлении, а Вячеслав Тихомиров поделился современными инструментами кейс-менеджмента;

Заведующий кафедрой управления персоналом ПИУ РАНХиГС Наталья Моисеенко провела лекцию «Управление персоналом в системе государственной и муниципальной службы». Разобрали современные подходы к подбору, мотивации и развитию кадров на госслужбе;

С производственным процессом участники программы познакомились на швейной фабрике, одном из крупнейших промышленных предприятий региона, выпускающее спецодежду. Финалисты программы посетили цеха, где познакомились с полным циклом производства спецодежды и другими аспектами деятельности предприятия.

Каждый день программы — это не просто лекции, а реальные инструменты, которые участники смогут применять уже завтра в своей профессиональной деятельности.

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