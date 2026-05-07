Вавиловский университет провел комплекс патриотических мероприятий в преддверии Дня Победы

В начале мая 2026 года студенты и активисты Вавиловского университета объединили усилия, чтобы отдать дань уважения героям прошлого и поддержать защитников настоящего.

Масштабная череда событий охватила помощь фронту, благоустройство воинских захоронений и концерт для участников СВО.

Гуманитарная помощь и связь поколений.

Активисты вуза приняли участие в масштабной погрузке и отправке гуманитарного груза на Белгородское направление. Мероприятие прошло под руководством главы гуманитарного батальона общественной организации «Русский мир 64» по Саратовской области Елены Шахиновой. Опытные координаторы обеспечили слаженность процесса, а студенты выполнили самые трудоемкие задачи.

«Ребята работали как настоящая молодая гвардия», — отметили организаторы.

На базе университета продолжают действовать штаб гуманитарной помощи и ситуационный центр, откуда на передовую регулярно отправляются жизненно необходимые грузы.

Память в деталях: звёзды на Воскресенском кладбище.

В преддверии памятных дат активисты Профкома студентов, участники «Движения Первых» и представители «Боевого братства» выехали на Воскресенское кладбище Саратова.

Главной целью волонтеров стало обновление выцветших от времени пятиконечных звёзд на могилах участников Великой Отечественной войны. Студенты бережно очистили поверхности и вернули символам героизма их прежний алый цвет.

«За каждой звездой — судьба солдата. Мы обязаны сохранить эту память для будущих поколений», — подчеркнули участники акции.

«Цветок Победы» и концерт без сцены

Еще одной доброй традицией стала акция «Цветок Победы». В память о мае 1945 года, когда победителей встречали букетами роз, активисты совместно с гуманитарным батальоном общественной организации «Русский мир» по Саратовской области высадили кустовые розы на территории одного из саратовских госпиталей.

Кульминацией торжеств стал концерт, организованный университетом совместно с Центром народного творчества имени Л.А. Руслановой. В саратовском госпитале артисты выступали без сцены и кресел — прямо у кроватей бойцов. Песни разносились по всем палатам: мелодии «Катюши», «Лизаветы» и «Смуглянки» звучали хором, объединяя всех находящихся в госпитале и даря защитникам минуты душевного тепла.

«Подобные акции — это наша общая гражданская позиция. Патриотическая работа для нас не ограничивается лозунгами — это конкретные дела и реальная помощь нуждающимся. На сегодня в Вавиловском университете непрерывно действует штаб #МЫВМЕСТЕ — место, где студенческий актив, преподаватели и сотрудники объединились ради помощи участникам СВО. Задача нашей молодёжной организации — вдохновлять юное поколение собственным примером, доказывать, что быть вместе и помогать — это и есть истинный патриотизм», — пояснила председатель Первичной профсоюзной студенческой организации Вавиловского университета Айза Кенжигалиева.