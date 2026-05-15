Вечерняя планерка в Энгельсе: поврежденный коллектор бетонируют, вода уходит

В Энгельсе залили бетоном повреждённую секцию коллектора — воду откачивают круглосуточно.

Глава администрации Энгельсского района Максим Леонов вместе с зампредом правительства области Александром Стрелюхиным и министром строительства Михаилом Бутылкиным проинспектировал место аварии на самотечном коллекторе. Был залит бетоном свод повреждённой секции, что позволило продолжить горизонтально-направленное бурение без риска затопления. Работы идут круглосуточно.

На следующий день на объект доставят дополнительные насосы — это поможет быстрее откачивать сточные воды и уменьшить локальные подтопления. Особое внимание уделяют осушению подвалов жилых домов. Дезинфекцию прилегающих территорий проводит областная дезинфекционная станция. Все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

