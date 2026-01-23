Вечером под Саратовом «Газель» вылетела в кювет

В Ртищевском районе «Газель» съехала на обочину: пострадали две женщины.

Вечером 22 января в Ртищевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 18:38 вблизи села Малиновка автомобиль «Газель», за рулём которого находился 57-летний водитель, съехал с проезжей части в придорожный кювет.

По данным регионального управления ГАИ, автомобиль не являлся маршрутным транспортным средством. В результате аварии травмы получили две пассажирки — 60-летняя и 42-летняя женщины. Обе были госпитализированы.

Обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева